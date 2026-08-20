مكي من معرض رشيد كرامي: أهنئكم على ما تحقق والدولة مهتمة بطرابلس وكل المناطق

اختتم وزير التنمية الادارية فادي مكي جولته في طرابلس بزيارة معرض رشيد كرامي الدولي، حيث جال بدراجة هوائية في ارجاء المعرض في جولة ميدانية برفقة رئيس مجلس الإدارة الدكتور هاني شعراني.



ثم عقد اجتماعا بمشاركة الشعراني وعدد من اعضاء مجلس الإدارة.



وفي حديث للصحافيين قال الوزير مكي: "ما شهدناه من مشاريع جاهزه هو امر يثلج القلب. واهنيء ايضا المجلس معه ونهنئ انفسنا في الوقت عينه، لان من يريد ان ينتقد التعيينات الادارية نقول له ان خير دليل على ما نقوم به هو تعيين الدكتور شعراني واعضاء مجلس إدارة معرض طرابلس، وهذا التعيين هو خير ما انتجت التعيينات الإدارية".



وردا على سؤال، قال: "بالنسبة لي كوزير التنمية الادارية، قمت بزيارة لمدينة طرابلس، بدأتها بالبلدية ثم زرنا سعادة محافظ لبنان الشمالي وغرفة طرابلس والتقينا برئيس واعضاء مجلس إدارة المرفا وأيضا مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية ورئيس المنطقة الاقتصادية. وزرنا سماحة مفتي طرابلس وهذه الزيارة هي لتوجيه رسالة مفادها ان طرابلس كما مختلف المناطق في القلب".



ولفت الى انه كان "الأسبوع الماضي في صيدا، واليوم موجود في طرابلس، لتوجيه رسالة، باننا بصدد الاهتمام بالمناطق كافة، ومن ناحية اخرى نحن نفكر بإعادة الهيكلة وتحسين الربط لكل مؤسسات الدولة بدءا من البلديات التي تقدم خدمات مهمة للمواطن عبر منصة "دولتي" تسعى الى ربط هذه الأجهزة وادارات الدولة المركزية والمؤسسات العامة والادارات العامة والمؤسسات نسعى لربطها بالمواطن بشكل أفضل".



وأعلن الوزير مكي ان الحكومة "بصدد توجيه رسالة، بان الدولة حاضرة وباننا نستمع الى المواطنين ونسعى الى ترجمة مطالبهم الى مشاريع حسية، بمعنى اخر ان ما يحصل في معرض رشيد كرامي والمنطقة الاقتصادية والمرفا يتعلق بمسار عمل الدولة".



وردا على سؤال حول التمادي في العدوان الاسرائيلي، قال مكي: "نشجب بالطبع هذا التدمير. وكان لنا وقفات على مدى اسابيع ثلاثة وكان دورنا ان نرفع الصوت وقد توجهنا الى الجنوب في مناطق عدة برفقة عدد كبير من السفراء في الدول الأجنبية، وترتدي عملية وجودهم أهمية كبرى لننقل الصورة كما هي ببشاعتها وبالدمار وبالاجرام ، لنقل هذه الصورة الى العواصم. وقد بدانا نشعر بدعم من المجتمع الدولي في عواصم القرار. هذه العواصم التي تتفهم موقف لبنان وقد لا يحصل تحول سريع ولكننا نسمع أيضا شجبا لما يحصل. ونحن من هنا نعول على الديبلوماسية اللبنانية من خلال المفاوضات التي لابد الا ان تكون مجدية، فنحن اصحاب حق وسعينا لنستعيد اسرانا ونعيد نازحينا وشعبنا وايضا بمساعدة من المجتمع الدولي لاعادة الاعمار وإعادة الناس الى مناطقهم".



وعن زيارة المدير العام لليونسكو التاريخية لمعرض رشيد كرامي الدولي، قال مكي: "انها زيارة ضرورية وانا من جهتي ادعو ليقوم زملائي الوزراء بزيارته. كما نتطلع ان يكون هناك مستثمرون يزورون المعرض بشكل دائم. وبالامس التقيت وفدا من قبل "امريكان تاسك فورس" الذين سأوجه لهم دعوة اليوم لكي يقوموا بزيارة معرض رشيد كرامي وهم يمثلون شريحة كبيرة من الاميركيين اللبنانيين الاصل وهم من المتمولين الكبار ويهمهم ان يساهموا، وما سيرونه ليس فقط مشاريع للمساعدة بل هي مشاريع مربحة من الناحية الاستثمارية والتجارية. لذلك اهنئكم في طرابلس لايصال هذه المشاريع الى هذه المرحلة".



مفتي طرابلس



وزار الوزير مكي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام في مكتبه في دار الفتوى، بحضور امين فتوى طرابلس والشمال الشيخ بلال بارودي.