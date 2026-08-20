سلام: أمن المطار وسلامة الملاحة الجوية أولوية ولن نتساهل في تطبيق معايير السلامة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، حيث جرى استعراض أوضاع الشركة وحركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران.



وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن الحكومة تولي أمن المطار وسلامة الملاحة الجوية أولوية قصوى، وأنها تتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وفي محيطه، ولا سيما الحد من مخاطر تجمع الطيور، ومعالجة مصادر جذبها، وتنظيف مجرى نهر الغدير ومحيط المطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء.



وشدد الرئيس سلام على أن الحكومة لن تتساهل في تطبيق معايير السلامة العامة وسلامة الطيران، وأن الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة ومتابعتها ميدانياً، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظام الحركة في المطار.