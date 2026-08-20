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مخالفات تسعير المولدات في الحازمية قادت أمن الدولة إلى منزل في داخله أسلحة وأعتدة عسكرية ومخدرات وتوقيف المتورطين

أخبار لبنان
2026-08-20 | 12:02
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مخالفات تسعير المولدات في الحازمية قادت أمن الدولة إلى منزل في داخله أسلحة وأعتدة عسكرية ومخدرات وتوقيف المتورطين
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مخالفات تسعير المولدات في الحازمية قادت أمن الدولة إلى منزل في داخله أسلحة وأعتدة عسكرية ومخدرات وتوقيف المتورطين

 اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، انه "إستكمالا لجهودها في ضبط المخالفات المرتبطة بتسعيرة المولدات الكهربائية في كافة المحافظات،وبعد ورود عدة شكاوى من سكان وبلدية الحازمية، على خلفية إخلال المدعو (د.ش.) وزوجته (ن.خ.) بتعهدهما الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وتخلّفهما عن الحضور إلى مكتب بعبدا الإقليمي التابع لمديرية جبل لبنان وبناء لاشارةً القضاء المختص، توجهت دورية من المكتب المذكور حيث تم إحضارهما بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٦.

وبتفتيش منزلهما، تم العثور على مواد مخدرة وأدوات ومستلزمات تستخدم في تعاطي المخدرات إضافة إلى أسلحة حربية وذخيرة وأعتدة عسكرية، وأربعة طائرات مسيّرة (Drone)، مناظير، جهاز لاسلكي مركزي، كاميرات مراقبة وأصفاد حديدية ولافتة تابعة لبلدية الحازمية.

وبنتيجة التحقيق، تبيّن وجود مذكرة توقيف بحق (د.ش.) بجرم تعاطي المخدرات، إضافةً إلى بلاغ خلاصة حكم يقضي بحبسه ستة أشهر بجرم معاملة القوى الأمنية بالشدة. وبناء لإشارة القضاء المختص، تمّ توقيفهما وأجري المقتضي القانوني بحقهما وإودعا مع المضبوطات القضاء المختص لاستكمال التحقيق.

كما أُوكل إلى بلدية الحازمية الإشراف على عمل المولدات خاصته لضمان عدم مخالفة التسعيرة”.

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