قائد الجيش استقبل نقيب المحررين وملحقين عسكريين ومفتي صور

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، الملحق العسكري الروسي العقيد يوري بانكوف، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه اللواء كريفوروشكو بيتور.



كما استقبل الملحق العسكري الدنماركي العقيد توماس إدليان، يرافقه القائم بأعمال السفارة الدنماركية جاكوب فابر ووفد من السفارة، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.



وكذلك، استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله الذي أكد "أهمية الالتفاف حول الجيش خلال الأوضاع الاستثنائية الراهنة.



بعدها، استقبل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي مع وفد من النقابة، وتم عرض الأوضاع العامة والتطورات، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية في ظل الصعوبات الحالية، لا سيما في الجنوب حيث تستمر الاعتداءات من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وتم التشديد على "أهمية دور الجيش في صون الاستقرار والوحدة الداخلية والسلم الأهلي.



من جهة أخرى، أعرب نقيب محرري الصحافة وأعضاء الوفد عن تقديرهم لـ"تضحيات الجيش ودوره الوطني"، مؤكدين "ضرورة التضامن مع المؤسسة العسكرية بوصفها الضامن لوحدة لبنان وأمنه".