نقابة صيادلة لبنان: لا علاقة للنقابة بأيّ معلومات أو مواقف منسوبة إليها في شأن أدوية السرطان!

أوضحت نقابة صيادلة لبنان أن ما ورد في المقال المنشور اليوم على موقع Pen Media والذي تضمّن معلومات منسوبة إلى «مصادر في نقابة الصيادلة» حول ملف أدوية السرطان والمناقصات والأدوية المستوردة من الهند وغيرها لا يعبّر عن موقف النقابة ولا علم لها بالمعلومات الواردة فيه.

وأكّدت النقابة أنّ أي موقف أو معلومات أو معطيات تصدر باسمها ولا سيما في الملفات الدوائية والصحية الحساسة تكون حصراً عبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي من خلال تصريحاته الإعلامية أو البيانات الرسمية الصادرة عن النقابة.

وعليه تشدد النقابة على ضرورة توخي الدقة في نقل أي معلومات أو مواقف ونسبها إليها وعدم استخدام اسم النقابة أو مصادر من داخلها في طرح مواقف أو معلومات لم تصدر عنها رسمياً."