الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة صيادلة لبنان: لا علاقة للنقابة بأيّ معلومات أو مواقف منسوبة إليها في شأن أدوية السرطان!

أخبار لبنان
2026-08-21 | 02:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة صيادلة لبنان: لا علاقة للنقابة بأيّ معلومات أو مواقف منسوبة إليها في شأن أدوية السرطان!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نقابة صيادلة لبنان: لا علاقة للنقابة بأيّ معلومات أو مواقف منسوبة إليها في شأن أدوية السرطان!

أوضحت نقابة صيادلة لبنان أن ما ورد في المقال المنشور اليوم على موقع Pen Media والذي تضمّن معلومات منسوبة إلى «مصادر في نقابة الصيادلة» حول ملف أدوية السرطان والمناقصات والأدوية المستوردة من الهند وغيرها لا يعبّر عن موقف النقابة ولا علم لها بالمعلومات الواردة فيه.

 

وأكّدت النقابة أنّ أي موقف أو معلومات أو معطيات تصدر باسمها ولا سيما في الملفات الدوائية والصحية الحساسة تكون حصراً عبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي من خلال تصريحاته الإعلامية أو البيانات الرسمية الصادرة عن النقابة.

 

وعليه تشدد النقابة على ضرورة توخي الدقة في نقل أي معلومات أو مواقف ونسبها إليها وعدم استخدام اسم النقابة أو مصادر من داخلها في طرح مواقف أو معلومات لم تصدر عنها رسمياً."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صيادلة

لبنان:

علاقة

للنقابة

معلومات

مواقف

منسوبة

إليها

أدوية

السرطان!

LBCI التالي
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-02

نقابة صيادلة لبنان تحذر من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل " الديليفري "

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-01

مرقباوي ووفد من نقابة الصيادلة بحث مع سلام جعالة الصيدلي ومكافحة الأدوية المهربة وتأمين حماية الصيدليات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-23

نقابة الصيادلة: إبرة التنحيف المتداولة عبر إحدى الوسائل الإعلامية غير متوافر بصورة قانونية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-25

"نقابة صيادلة لبنان "و"جمعية جاد" نظمتا لقاءاً توعوياً حول مخاطر سوء استخدام الادوية في عالم الادمان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:59

تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:42

الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:40

عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:39

الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-24

آمال شحادة: نتنياهو يعقد هذا المساء جلسة مشاورات أمنية طارئة مع رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الامنية كافة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-09

فضل شاكر: سطور جديدة في الحرية...

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-16

زعيم الحوثيين في اليمن: كل منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا لصواريخنا إذا انخرطت الرياض في "عدوان شامل" على اليمن وتصاعدت حدته

LBCI
أخبار دولية
2026-01-21

ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:42

الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:40

عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:39

الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

أزمة الأمن الغذائي في لبنان... أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:29

من درس في الجغرافيا إلى واقع… هل يستعيد لبنان دوره كصلة وصل بين الشرق والغرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:27

عودة السكانر إلى المصنع تفتح اختبار الثقة مع السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:23

215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:19

اهتمام إماراتي بالقطاعين العام والخاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:11

بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
16:57

الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:41

مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)

LBCI
آخر الأخبار
04:47

عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا

LBCI
صحف اليوم
13:34

بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
22:45

قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب

LBCI
خبر عاجل
18:58

لقاءات للرئيس عون في الفاتيكان وخلوة مع البابا لاون: لدعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

LBCI
أخبار لبنان
17:41

سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول

LBCI
اسرار
12:35

أسرار الصحف 20-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More