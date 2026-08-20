إجتماع للجنة التنسيقية المعنية باستيراد النفط من العراق برئاسة الصدي

عقدت اللجنة التنسيقية المعنية باستيراد النفط من العراق إلى منشآت النفط في طرابلس، اجتماعًا للمنسقين برئاسة وزير الطاقة والمياه جو الصدي، استكمالًا للاجتماع الموسّع الذي عُقد الأسبوع الماضي.







وجرى خلال الاجتماع استعراض مسارات العمل التي سيتم المضي بها بالتوازي، والتي تشمل الجوانب اللوجستية، وإدارة حركة الصهاريج (Traffic Management)، والجوانب التشغيلية، إضافة إلى المسائل المالية.







ويُجرى الآن العمل على هذه المسارات الأربعة، على أن يُعقد اجتماع موسّع للجنة لعرض النتائج والتوصيات والخطوات المقبلة.

