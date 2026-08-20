الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول في الخارجية الأميركية: حزب الله وكيل لإيران ونزع سلاحه وتفكيكه أساسي لمستقبل لبنان
أخبار لبنان
2026-08-20 | 15:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مسؤول في الخارجية الأميركية: حزب الله وكيل لإيران ونزع سلاحه وتفكيكه أساسي لمستقبل لبنان
أعادت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركيتان إدراج حزب الله على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدّلة، على خلفية عمله لصالح الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس (IRGC-QF) أو نيابةً عنه.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إعادة الإدراج هذه تؤكد أن حزب الله وكيل لإيران، وليس كيانًا يعمل بشكل مستقل، كما قد يوحي التصنيف السابق، مشددًا على أن ذلك يؤكد أن الحزب يعمل مع تجاهل كبير، أو من دون اكتراث، لسيادة لبنان والشعب اللبناني والدولة اللبنانية.
وأضاف أن هذه الخطوة تستند إلى سنوات من العقوبات الأميركية التي وثّقت مرارًا التكامل العملياتي والمالي واللوجستي بين حزب الله وفيلق القدس.
وقال إن هذا القرار يقرّ رسميًا بأن العمليات العسكرية لحزب الله وأنشطته الأمنية الخارجية وشبكات تمويله الرئيسية تعمل كامتداد لفيلق القدس، الذي يشكل الأداة الأساسية لإيران لتنفيذ أعمال الإرهاب خارج حدودها، مضيفًا: «إنه ليس حركة مقاومة لبنانية».
وأشار المسؤول إلى أن حزب الله أعلن مرارًا ولاءه للمرشد الأعلى الإيراني، وأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري يمارس نفوذًا حاسمًا على قراراته العسكرية والاستراتيجية.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتفكيك الشبكات التي تمكّن إيران من استخدام حزب الله أداةً لتقويض السيادة اللبنانية وتهديد الاستقرار الإقليمي وتنفيذ أجندة طهران الإرهابية.
وأضاف أن حزب الله، بتوجيه من إيران، جرّ لبنان مرتين إلى حروب مدمرة، واضعًا مصالح البلاد في خدمة أجندة طهران الإقليمية، فيما تحمّل الشعب اللبناني تبعات ذلك.
وختم المسؤول بالقول إن حزب الله لا يزال العقبة أمام سيادة لبنان واستقراره وتعافيه الاقتصادي، وإن نزع سلاح الحزب وتفكيكه أمر أساسي لأي مسار موثوق إلى الأمام في لبنان، وأن واشنطن تعمل مع شركائها لتحقيق هذا الهدف.
أخبار لبنان
الخارجية
الأميركية:
لإيران
سلاحه
وتفكيكه
أساسي
لمستقبل
لبنان
إجتماع للجنة التنسيقية المعنية باستيراد النفط من العراق برئاسة الصدي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-07-19
الخارجية الأميركية: روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وجدد تأكيد دعمه لجهودها لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
خبر عاجل
2026-07-19
الخارجية الأميركية: روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وجدد تأكيد دعمه لجهودها لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
0
خبر عاجل
2026-08-12
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الإطار يتضمن بوضوح مساراً مشروطاً لإعادة انتشار تدريجي مرتبط بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية
خبر عاجل
2026-08-12
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الإطار يتضمن بوضوح مساراً مشروطاً لإعادة انتشار تدريجي مرتبط بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية
0
خبر عاجل
2026-06-26
روبيو: هذا الاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد إزالة هذا التهديد الذي يستهدف مواطنيها
خبر عاجل
2026-06-26
روبيو: هذا الاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد إزالة هذا التهديد الذي يستهدف مواطنيها
0
أخبار لبنان
2026-07-22
رئيس الجمهورية: سلاح حزب الله يمكن نزعه إذا كنا صادقين في شأن ما يتطلبه الأمر فعلًا
أخبار لبنان
2026-07-22
رئيس الجمهورية: سلاح حزب الله يمكن نزعه إذا كنا صادقين في شأن ما يتطلبه الأمر فعلًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:08
إجتماع للجنة التنسيقية المعنية باستيراد النفط من العراق برئاسة الصدي
أخبار لبنان
15:08
إجتماع للجنة التنسيقية المعنية باستيراد النفط من العراق برئاسة الصدي
0
أخبار لبنان
14:35
صندوق النقد الدولي يثني على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف
أخبار لبنان
14:35
صندوق النقد الدولي يثني على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف
0
أخبار لبنان
14:08
الخزانة الأميركية تشدد العقوبات على حزب الله وتستهدف شبكة لنقل ملايين الدولارات نقدًا
أخبار لبنان
14:08
الخزانة الأميركية تشدد العقوبات على حزب الله وتستهدف شبكة لنقل ملايين الدولارات نقدًا
0
أمن وقضاء
13:59
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
أمن وقضاء
13:59
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-05
كوريا الشمالية تبرر عملية إطلاق الصواريخ الأحد بـ"الأزمة الجيوسياسية الأخيرة"
أخبار دولية
2026-01-05
كوريا الشمالية تبرر عملية إطلاق الصواريخ الأحد بـ"الأزمة الجيوسياسية الأخيرة"
0
آخر الأخبار
2026-03-11
متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مضيق هرمز يخضع بلا شك لسيطرة إيران
آخر الأخبار
2026-03-11
متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مضيق هرمز يخضع بلا شك لسيطرة إيران
0
عالم الطبخ
2026-07-18
مونغوليان بيف ونودلز اللحم... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-18
مونغوليان بيف ونودلز اللحم... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-03-30
قيادة الجيش: استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط نتيجة اعتداء إسرائيلي
أخبار لبنان
2026-03-30
قيادة الجيش: استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط نتيجة اعتداء إسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أزمة الأمن الغذائي في لبنان... أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أزمة الأمن الغذائي في لبنان... أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من درس في الجغرافيا إلى واقع… هل يستعيد لبنان دوره كصلة وصل بين الشرق والغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من درس في الجغرافيا إلى واقع… هل يستعيد لبنان دوره كصلة وصل بين الشرق والغرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عودة السكانر إلى المصنع تفتح اختبار الثقة مع السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عودة السكانر إلى المصنع تفتح اختبار الثقة مع السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
اهتمام إماراتي بالقطاعين العام والخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:19
اهتمام إماراتي بالقطاعين العام والخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
3
أمن وقضاء
13:59
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
أمن وقضاء
13:59
تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية
4
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
5
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
6
خبر عاجل
05:58
لقاءات للرئيس عون في الفاتيكان وخلوة مع البابا لاون: لدعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
خبر عاجل
05:58
لقاءات للرئيس عون في الفاتيكان وخلوة مع البابا لاون: لدعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
7
أخبار لبنان
04:41
سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول
أخبار لبنان
04:41
سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول
8
اسرار
23:35
أسرار الصحف 20-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 20-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More