الرئيس الأميركيّ: إيران في وضع سيئ

وصف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إيران بالقوة المتسلطة في الشرق الأوسط، التي تتنمر على الجميع.

واعتبر أنّ الإيرانيين استهدفوا الجميع وأنّه لو كانت لديهم قنبلة نووية لاستخدموها ضد الجميع، لافتًا إلى أنّ الإيرانيين أطلقوا الصواريخ على دول شبه محايدة لم يكن أحد يدرك مدى تورّطها في الصراع.

وقال: “إيران في وضع سيئ لأن نسبة التضخم بلغت 300% ولا يدفعون رواتب جيشهم”.

وأضاف: “لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات لكن قدرتهم على تصنيعها منخفضة للغاية مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أشهر”.

وأشار إلى أن لا أحد يعرف من الذي يقود إيران.

وأعلن ترامب القضاء على القوات البحرية والجوية لإيران “وليس من السهل عقد صفقة لأننا قضينا على القيادة الإيرانية”.

واعتبر أنّ لو كانت إيران قد امتلكت سلاحًا نوويًا لكانت استعملته ولقضت على إسرائيل وكل الشرق الأوسط.