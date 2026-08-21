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وزير الدفاع استقبل وزير الطاقة شاكرًا دفع المبالغ المتراكمة لكهرباء لبنان
أخبار لبنان
2026-08-21 | 02:35
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وزير الدفاع استقبل وزير الطاقة شاكرًا دفع المبالغ المتراكمة لكهرباء لبنان
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وكان بحث في عدد من الملفات والقضايا التي تهم الوزارتين.
وشكر الوزير الصدي للواء منسى دفع المبالغ المتراكمة عن وزارته لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كون وزارة الدفاع الوطني كانت السباقة في دفع مستحقاتها.
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