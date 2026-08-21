رئيس الحكومة إلى الجيش: حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّه مدرك لحجم التحديات التي يواجهها أهل الجنوب اللبنانيّ كما هو مدرك لحجم الأعباء التي يتحملونها في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال من ثكنة بنوا بركات من صور: “لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون الا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قويّ”.

واضاف: “نحن على عهدنا باقون لتحقيق بياننا حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاريّ”.

وتوجّه إلة الجيش اللبنانيّ بالقول: “حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم”.

وأكّد لعائلات الجيش أنّ أبناءهم ليسوا شهداء المؤسسة فحسب بل شهداء وطن بكامله وأفضل وفاء لهم أن تُبنى دولة قوية في مؤسساتها لا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها.

وشدد سلام على أنّ عودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار.