النائب سجيع عطية: ١٠ تشرين الأول ستُقلع الطائرة الأولى نحو السعودية من مطار رونيه معوض

أكّد النائب سجيع عطية أنّ أسبابًا سياسية عديدة كانت تعرقل انطلاق مطار القليعات منها النظام السوريّ السابق والتجاذبات الداخلية ووفد إماراتيّ سيحضر قريبًا للاستثمار .

وأعرب للـLBCI، عن اعتقاده بأن لبنان مقبل على نهضة لكن علينا التخلص من الإحتلال الإسرائيليّ ولبنان لا يزال نقطة جذب للإستثمار.

وكشف عن أنّه في ١٠ تشرين الأول ستُقلع الطائرة الأولى نحو السعودية من مطار رونيه معوض.

أمّا عن الحرب الجارية في لبنان فقال عطية: “مشكلتنا مع حزب الله هي الحرب التي أدخلنا فيها ونطلب من إيران التي “يستمع إليها الحزب أكثر مما يستمع إلينا” أن تحوّل دعمها العسكريّ إلى الجيش اللبنانيّ بدل فصائل منفصلة”.

وعن قانون العفو العام رآه أنّه يحلّ مشكلة سياسية مع شريحة معينة وهي الطائفة السنية كما أنّه يرفع المظلومية عن العديد من السجناء اللبنانيين.