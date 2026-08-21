رؤساء بلديات المتن الأعلى يشكرون رئيس الكتائب على إنجاز حماية المشاعات القروية

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من رؤساء بلديات المتن الأعلى في قضاء بعبدا، في لقاء خُصص لشكره، إلى جانب النائب الياس حنكش، على الجهود التي بُذلت لدى مجلس شورى الدولة والتي أفضت إلى إنجاز يحمي مشاعات عدد من البلديات في المنطقة.



وضم الوفد رؤساء بلديات قرنايل فيصل الأعور، وكفرسلوان فادي حاطوم، والكنيسة طوني رزق الله، وترشيش عبدو حنا، إضافة إلى نائب رئيس بلدية كفرسلوان.



كم حضر اللقاء النائب الياس حنكش، الأمين العام للحزب وليد فارس، ورئيس إقليم بعبدا الكتائبي بشير بو طانيوس وعضو مجلس الشورى غابي سمعان.



وعبر رؤساء البلديات عن تقديرهم للدور الأساسي الذي لعبته الكتائب لتحقيق هذا الإنجاز الذي ساهم في حماية البلديات التي تضم مساحات واسعة من المشاعات، وتأمين الحماية اللازمة لأي وضع يد على المشاعات القروية الخاصة بأهالي البلدات وقضمها.