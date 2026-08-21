لقاء روحي في دار فتوى - طرابلس بمشاركة السفير السعودي

يعقد في دار فتوى - طرابلس لقاء روحي بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وبحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.



ويشارك في اللقاء أمين الفتوى في طرابلس وشيخ القراء الشيخ بلال بارودي، ورئيس دائرة الأوقاف في طرابلس الشيخ بسام البستاني، إضافة إلى المطران إفرام كرياكوس، راعي أبرشية طرابلس للروم الأرثوذكس، وممثل عن راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الخوراسقف أنطوان مخايل، وممثل عن راعي أبرشية طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوارد ضاهر، الأب ميشال سكاف.



كما يحضر اللقاء ممثلان عن رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، محمد عبد الكريم وأحمد عاصي.