وزير الأشغال إلى سوريا... زيارة رسمية وبحث في ملفات

انطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الى سوريا في زيارة رسمية يلتقي فيها وزير النقل السوريّ يعرب بدر على رأس وفد.

الزيارة هي زيارة عمل ليوم واحد، وهدفها الأساسي إعادة فتح ملف الربط البري والسككي بين لبنان وسوريا، وتحديداً مشروع إعادة إحياء خط سكة الحديد الذي يربط مرفأ طرابلس بالعبودية، ومنها إلى حمص وحماة، بما يعيد ربط لبنان بالشبكة السورية، ولاحقاً، إذا اكتملت مشاريع الربط الإقليمية، بشبكة أوسع تمتد شمالاً باتجاه تركيا وأوروبا وجنوباً عبر الأردن باتجاه السعودية.

سيصل الوفد إلى وزارة النقل السورية، حيث يلتقي رسامني نظيره السوريّ وبعد الاستقبال الرسمي يبدأ عند الحادية عشرة والربع اجتماع وزاريّ موسع بين الوفدين اللبنانيّ والسوريّ يستمر حتى الأولى ظهرًا.

والبحث الأساسيّ سيكون في ملفات النقل المشترك، وفي مقدمها إعادة تأهيل خط السكك الحديدية بين البلدين والعقبات التقنية التي لا تزال تحول دون استكماله.

بعد الاجتماع، يعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً بين الواحدة والواحدة والنصف لإعلان نتائج المحادثات وما تم التوصل إليه.

ومن بعد ذلك، محطة مرتبطة مباشرة بعنوان الزيارة: محطة الحجاز التاريخية في دمشق، التي يتوجه إليها الوفدان عند الواحدة والنصف، قبل اختتام الزيارة ومغادرة دمشق باتجاه لبنان قرابة الرابعة بعد الظهر.