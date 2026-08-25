جوزفين بو صعب شقيقة الملازم الشهيد جورج بو صعب للـLBCI: نطلب من رئيس الجمهورية ردّ قانون العفو العام

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يتحدّث للـLBCI عن هدف زيارته لسوريا... وهذا ما قاله عن الربط السككي

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يتحدّث للـLBCI عن هدف زيارته لسوريا... وهذا ما قاله عن الربط السككي

جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به