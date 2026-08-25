الخطيب: السلطة سلكت طريقا انهزاميا لمصلحة العدو تخلت فيه عن عناصر القوة

توجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بالتهنئة والتبريك للمسلمين واللبنانيين عامة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا في رسالة وجهها في المناسبة الأمة إلى "الخروج من الحالة المؤسفة التي تعيشها، و"مغادرة حالة الخنوع والإستسلام، وبناء تحالفات تعيد رسم السياسات والخرائط، خصوصًا أنها تمتلك من الخيرات والقدرات ما يؤهلها لمثل هذا الدور الذي أراده لها الرسول الكريم".

وقال: “قد سلكت السلطة فيه طريقا انهزاميا لمصلحة العدو تخلت فيه عن عناصر القوة ،ومن بيئة المقاومة التي اثبتت قدرة استثنائية على التضحية والصبر والجلد ومقاومة لا نظير لها في القدرة على المواجهة حتى الشهادة، ومن جيش وطني ابى الاستجابة لخيار السلطة في دفعه للصدام مع المقاومة او ان يكون وسيلة لها في فتح الطريق امام العدو، لتعيد السلطة تجربة الخمسة عشر شهرا حين تخلت المقاومة عن مواقعها جنوب الليطاني اعتمادا على الميكانزم او ان يكون متراسا لحماية الاحتلال في تجربة المناطق التجريبية التي كان من المفترض ان تستند اليها ( عناصر القوة ) بدل ان تذهب للمفاوضات المباشرة رافعة راية الاستسلام والذل ، فلم تكن النتيجة سوى مزيد من الفشل والخيبة وهو نتيجة طبيعية لاعتماد وهم مبدأ توازن القوة بديلا عن مبدأ قوة الحق الذي سيختل معه ميزان القوة لصالح قوة الحق”.