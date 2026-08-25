الدفاع المدني: السيطرة على الحريق في جرود البترون

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنه بعد جهود متواصلة، تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في جرود البترون وإخماده، رغم وعورة المنطقة وصعوبة الوصول إلى بؤر النيران.



وأفادت في بيان، بأن فرقا من نحو عشرة مراكز شاركت في عمليات الإخماد، بمساندة فوج المدفعية الثاني وطوافات الجيش اللبناني، حيث عملت العناصر على تطويق النيران والحؤول دون امتدادها إلى محمية أرز تنورين والمساحات المجاورة.



وبحسب البيان، فإن أحد عناصر الدفاع المدني أصيب بجروح وكسور خلال عمليات الإخماد، إثر انفجار لغم قديم من مخلفات الحرب، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



واستمرت عناصر الدفاع المدني في تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة حتى الساعة الثالثة فجراً، حيث أنهت مهمتها بعد التأكد من إخماد الحريق وعدم وجود بؤر مشتعلة.