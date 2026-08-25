وفد من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال في وزارة الصحة

إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة وفدًا من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال (LIBC)، حيث جرى البحث في المشاريع التي يُنفِّذها المجلس في القطاع الصحي في لبنان، في إطار مساعيه الرامية إلى مساعدة القطاع على مواجهة الأزمات والإحتياجات المُتزايدة.



وكان رئيس المجلس نسيب فوَّاز، بالتعاون مع أعضاء المجلس، قد بادَرَ إلى إرسال حاويات مُحمَّلة بمساعدات ومستلزمات صحّية مُخصَّصة للمستشفيات الأكثر حاجة، تولَّت وزارة الصحة العامة توزيعها على كلّ من مستشفيات: جبل عامل – صور، تبنين الحكومي – بنت جبيل، نبيه بري الحكومي – النبطية، رفيق الحريري الحكومي – بيروت، والزهراء الجامعي – بيروت، على أن تَصِل دفعة جديدة من المُساعدات إلى مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت.



ناصر الدين



ورحب الوزير ناصر الدين بالوفد، شاكِرًا رئيس المجلس نسيب فوّاز، إلى جانب أعضاء المجلس، على دعمهم المتواصل للقطاع الإستشفائي الحكومي والخاص في لبنان.



وأكّد أهمية اضطلاع الإغتراب بدور مُتقدِّم في دعم لبنان، لما يختزِنهُ من طاقات وخُبرات وإمكانات قادرة على الإسهام بفاعلية في النهوض بالقطاعات الحيوية.



وشدّد وزير الصحة العامة على أن "الوزارة تعتمد مبدأ العدالة وعدم التمييز في تقديم الخدمات وتوزيع المساعدات"، لافتًا إلى "أهمية إشرافها على مشاريع الدعم والهِبات، بما يضمَن توجيهها نحو الإحتياجات الفعليّة، ويَحُول دون هَدْر الموارد أو إنفاقها في غير مواضعها".



زين



من جهته، نقل أمين السرّ التنفيذي للمجلس الإغترابي اللبناني للأعمال أحمد زين تحيَّات رئيس المجلس نسيب فوَّاز الموجود في الولايات المُتَّحِدة الأميركيَّة، مؤكدًا التزام المجلس بمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع في قطاعيّ الصّحة والتربية، دعمًا لأبناء الوطن الأُم وتعزيزًا لدور الإغتراب في مُساندة لبنان.



ونوه زين بالشفافية التي أبْدَتها وزارة الصحة العامة في توزيع حاويات المساعدات الصّحية، مشيدًا في الوقت نفسه بما وَصَفَهُ بالحِسّ الوطنيّ والإنسانيّ البارِز الذي يُجسّدهُ الوزير ناصر الدين في أدائه، فضلًا عن ديناميكيَّته في مواكبة احتياجات القطاع الصحي في مختلف المناطق اللبنانية.

