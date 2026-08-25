رسامني زار دمشق وتفاهم لبناني- سوري على تفعيل الربط السككي وتشكيل فريق فني مشترك لتعزيز النقل الإقليمي

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على رأس وفد لبناني، زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، خُصصت لبحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في قطاع النقل، ولا سيما النقل البري والسككي، وتطوير الربط بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي.

وعند وصوله إلى مقر وزارة النقل السورية، كان في استقبال الوزير رسامني والوفد اللبناني نظيره وزير النقل السوري يعرب بدر، حيث أُقيم استقبال رسمي، أعقبه اجتماع وزاري موسع بين الوفدين برئاسة الوزيرين رسامني وبدر، تناول إعادة تفعيل الربط السككي بين البلدين، وتطوير المعابر البرية، وتسهيل حركة النقل والتجارة، وآفاق بناء شبكة نقل مترابطة تربط لبنان بدول المنطقة.

وخلال الاجتماع، أكد رسامني أهمية الانتقال بالتعاون في قطاع النقل إلى مسار عملي يستند إلى المصالح المشتركة، وتطوير خيارات لبنان اللوجستية وتعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن التركيز ينصب على إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين لبنان وسوريا، ولا سيما انطلاقاً من مرفأ طرابلس عبر العبودية، وصولاً إلى الشبكة الحديدية السورية، ومنها إلى دول المنطقة.

وأشار إلى أن تطوير هذا المسار من شأنه توفير خيارات أكثر فعالية للنقل، وخفض كلفته، وفتح آفاق أوسع أمام لبنان ومرافئه للتجارة والترانزيت.

ولفت إلى أن الرؤية تتجاوز الربط الثنائي إلى مسار إقليمي أوسع يتيح ربط لبنان، عبر الشبكة السورية، بالعراق والأردن ودول الخليج وتركيا، والاستفادة من موقع لبنان ومرافئه على شرق المتوسط في خدمة التجارة الإقليمية.

وأكد أن الهدف هو دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز حركة التصدير والاستيراد، وخفض تكاليف النقل، وخلق فرص جديدة أمام الاقتصاد اللبناني.

من جهته، أكد بدر أهمية إعادة تفعيل الربط السككي بين سوريا ولبنان، مشيراً إلى أن هذا الربط ليس مشروعاً مستحدثاً، بل يستند إلى واقع تاريخي كانت فيه الشبكتان الحديديتان السورية واللبنانية مترابطتين.

ولفت إلى أهمية إعادة إحياء هذا الربط ضمن رؤية أكثر شمولاً لشبكات النقل الإقليمية، موضحاً أن شبكة السكك الحديدية السورية تتيح، بعد تأهيل المقاطع اللازمة، إمكان تطوير الربط مع لبنان ومع عدد من دول الجوار، بما من شأنه أن يفتح مساراً برياً وسككياً يصل شرق المتوسط بالأسواق الإقليمية والخليجية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني لبناني–سوري مشترك من الاختصاصيين، على أن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة متابعة الملفات التي جرى بحثها، ودراسة الخيارات والمسارات الفنية المطلوبة لإعادة تفعيل الربط بين الشبكتين، وتحديث الدراسات السابقة بما يتلاءم مع المعطيات الحالية وحركة النقل المتوقعة ومتطلبات التنفيذ.

ويتولى رئاسة الفريق عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا، وعن الجانب السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال.

كما تناول الاجتماع مشروع الربط السككي بين مرفأ طرابلس والحدود السورية عبر العبودية وصولاً إلى حمص، باعتباره أحد المشاريع الأساسية التي يمكن البناء عليها لربط المرفأ بالشبكة الحديدية الإقليمية.