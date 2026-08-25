الوكالة الوطنية للإعلام: إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على فريق الدفاع المدني خلال إخماد حريق في دير ميماس

تعرض فريق الدفاع المدني الذي كان يحاول إخماد النيران في دير ميماس لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتوجّه فريق الدفاع المدني، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام“، من مركز القليعة، بعد موافقة الميكانيزم، إلى ديرميماس لإخماد حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمحاذاة نهر الليطاني، تحت طريق الخردلي وصولًا إلى طريق مرجعيون الخردلي.

وأثناء قيام الفريق بعمليات إخماد الحريق، أطلقت القوات المعادية النار باتجاه عناصر الدفاع المدني، من دون تسجيل إصابات، ما دفعهم إلى الانسحاب من المكان حفاظًا على سلامتهم.

ويُذكر أن الحادثة تكررت ليل أمس، حين أطلقت القوات المعادية ثلاث قذائف في محيط فريق الدفاع المدني أثناء قيامه بمرحلة تبريد الأرض عقب إخماد حريق، ما اضطر العناصر حينها أيضًا إلى وقف العمل والانسحاب.