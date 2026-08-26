التربية ذكّرت بضرورة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية

ذكّرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بضرورة المبادرة إلى تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وتدعو جميع الأهالي، أينما كانوا على الأراضي اللبنانية، إلى التوجّه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.وأكدت أن هدفها "تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ موجود على الأراضي اللبنانية، والعمل على ضمان حق جميع الأطفال في التعلّم واستمرارية تعليمهم، في مختلف الظروف ومهما كان مكان وجودهم". ودعت الأهالي الذين يواجهون أي مشكلة أو صعوبة في إجراءات التسجيل إلى التواصل مع مركز الاتصال والتواصل في الوزارة على هذه الأرقام:01/772299 - 01/772288 - 01/772888.وأشارت إلى أن أبواب المدارس والثانويات الرسمية مفتوحة لاستقبال التلامذة، وأنها تواصل العمل على تأمين المساحات التعليمية المناسبة لهم انطلاقاً من التزامها أن يبقى التعليم متاحاً لكل تلميذ على الأراضي اللبنانية.