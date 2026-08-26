السفير الأميركي من دار الفتوى: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدًا آمنًا ومستقلًا

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "الولايات المتحدة مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته ومواقفنا مع مفتي الجمهورية متقاربة".



وقال: "تحدثتُ مع المفتي دريان عن مستقبل لبنان وأهميّة العيش المشترك وقلت له إنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدًا آمنًا ومستقلا".