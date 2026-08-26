مخزومي: انتخابات اتحاد العائلات البيروتية استحقاق ديمقراطي يجب احترامه... ومصلحة بيروت فوق كل اعتبار

يقف النائب فؤاد مخزومي على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا ينحاز إلى أي مرشح أو لائحة في هذا الاستحقاق، انطلاقًا من احترامه لجميع المرشحين المنتمين إلى العائلات البيروتية، والنظر إليهم باعتبارهم جزءًا من الحياة الديمقراطية في بيروت.



وتُعدّ انتخابات اتحاد العائلات البيروتية استحقاقًا ديمقراطيًا يجب احترامه، مع التأكيد على أهمية أن تتم في أجواء هادئة وشفافة وديمقراطية، بعيدًا عن التشنج والتجاذبات، وأن تكون إرادة الناخبين وخياراتهم هي الأساس.



وعائلة مخزومي هي إحدى العائلات البيروتية، وعلاقتها ببقية العائلات تقوم على الشراكة والانتماء إلى المدينة. كما أن دعم مخزومي لبيروت لا يرتبط بعائلة دون أخرى بل يشمل مختلف العائلات والمكونات البيروتية انطلاقًا من مفهوم بيروت الجامعة التي تتسع للجميع.



ولا ينبغي أن يكون هذا الاستحقاق مناسبة للانقسام، فالانتخابات تنتهي فيما تستمر العلاقات بين العائلات وأبناء بيروت. ومن هنا، فإن المنافسة الانتخابية يجب ألا تتحول إلى خصومة شخصية أو عائلية، لأن ما يجمع أبناء بيروت أكبر من أي استحقاق انتخابي.



وتبقى مصلحة بيروت وأهلها هي المعيار، على أن تكون الأولوية بعد الانتخابات لملفات المدينة، من التنمية والخدمات والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والإنمائية. كما أن أي موقع تمثيلي هو مسؤولية لخدمة المدينة وليس مكسبًا شخصيًا أو عائليًا.



وبعد انتهاء الانتخابات، يبقى المطلوب التعاون بين جميع العائلات والفعاليات البيروتية، والاستفادة من الطاقات والكفاءات الموجودة لدى مختلف العائلات بدل إبقائها في إطار المنافسة، مع فتح قنوات حوار دائمة بين ممثلي العائلات والفعاليات السياسية والاجتماعية. فمشاكل بيروت لا يمكن أن تحلها عائلة أو جهة بمفردها، بل تتطلب تضافر الجهود والخبرات والقدرات، بما يجعل الاتحاد مساحة للتعاون والعمل الإنمائي، وليس فقط إطارًا انتخابيًا.