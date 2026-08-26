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الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان في روسيا السفير بشير عزام للعلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تعزيزها إضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
أخبار لبنان
2026-08-26 | 04:57
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الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان في روسيا السفير بشير عزام للعلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تعزيزها إضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
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