الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان في روسيا السفير بشير عزام للعلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تعزيزها إضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

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الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها كما تناول البحث دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية (اليونيفيل) في الجنوب