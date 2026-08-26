الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها كما تناول البحث دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية (اليونيفيل) في الجنوب

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في الحج والعمرة موضع تداول بين القاضي محمد المكاوي وادارة الحج والعمرة السورية

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في الحج والعمرة موضع تداول بين القاضي محمد المكاوي وادارة الحج والعمرة السورية

الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان في روسيا السفير بشير عزام للعلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تعزيزها إضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات