فريد البستاني للـLBCI: سأعارض "الهيركات" في قانون الفجوة المالية

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية فريد البستاني أنه سيعارض الهيركات الذي يتضمنه قانون الفجوة المالية.



وفي مقابلة ضمن برنامج نهاركم سعيد اكد البستاني أهمية أن تعود الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.



كما وجّه أيضا رسالة الى وزير الصحة ركان ناصر الدين.