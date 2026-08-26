وزارة الثقافة ذكرت المواطنين بمرسوم تنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة العائدة للأشخاص

ذكرت وزارة الثقافة في بيان، المواطنين بصدور المرسوم رقم 198/2025 الذي يمدد العمل بمندرجات المرسوم رقم 3065 /2016 المتعلق بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة العائدة للأشخاص.



وفي هذا المجال، دعت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار المواطنين الى المبادرة الى تسجيل القطع الأثرية الموجودة في حيازتهم نظراً الى أهمية الحفاظ على الصالح العام وحماية الممتلكات الثقافية وذلك ضمن مدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بدأت إعتباراً من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/2025.



كما لفتت وزارة الثقافة نظر المواطنين الى أن عدم التصريح عن القطع الأثرية الموجودة في حيازتهم ضمن المهلة القانونية المحددة بالمرسوم تعرض أصحاب العلاقة إلى المساءلة القانونية، قائلة: "لأي استفسار نرجو مراجعة المديرية العامة للآثار".