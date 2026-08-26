المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى تقدم بشكوى ضد يوسف الخوري لتعرضه بالإساءة الى واقعة كربلاء وشهادة الامام الحسين وأصحابه

أعلن المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، أنه تقدم بشكوى الى النيابة العامة التمييزية، بواسطة وكيله المحامي حسن فضل الله، ضد المدعو يوسف الخوري، لتعرضه بالاساءة الى واقعة كربلاء وشهادة الامام الحسين وأصحابه.



وأفاد بأنه تم تحويل الشكوى الى شعبة المعلوملت لإجراء اللازم.