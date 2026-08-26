وزير الداخلية هنأ الأمن العام بعيده: نقدر مسؤولياتكم في حماية الأمن وصون الاستقرار وخدمة المواطنين بما يعكس حضور الدولة وهيبتها

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار:
"إلى المديرية العامة للأمن العام، قيادةً وضباطًا ورتباءً وأفرادًا،
في عيدكم، نحيّي جهودكم وتضحياتكم في أداء واجبكم الوطني، ونقدّر مسؤولياتكم في حماية الأمن، وصون الاستقرار، وخدمة المواطنين، بما يعكس حضور الدولة وهيبتها.
وفي هذه المناسبة،… pic.twitter.com/GIsTNo2vAF
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) August 26, 2026
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار:
"إلى المديرية العامة للأمن العام، قيادةً وضباطًا ورتباءً وأفرادًا،
في عيدكم، نحيّي جهودكم وتضحياتكم في أداء واجبكم الوطني، ونقدّر مسؤولياتكم في حماية الأمن، وصون الاستقرار، وخدمة المواطنين، بما يعكس حضور الدولة وهيبتها.
وفي هذه المناسبة،… pic.twitter.com/GIsTNo2vAF