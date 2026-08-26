وزير الداخلية هنأ الأمن العام بعيده: نقدر مسؤولياتكم في حماية الأمن وصون الاستقرار وخدمة المواطنين بما يعكس حضور الدولة وهيبتها

هنأ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المديرية العامة للأمن العام بعيدها.



وكتب الحجار، عبر حساب وزارة الداخلية على منصة "إكس": "إلى المديرية العامة للأمن العام، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، في عيدكم، نحيي جهودكم وتضحياتكم في أداء واجبكم الوطني، ونقدر مسؤولياتكم في حماية الأمن، وصون الاستقرار، وخدمة المواطنين، بما يعكس حضور الدولة وهيبتها. في هذه المناسبة، نستذكر شهداء الأمن العام الذين بذلوا حياتهم في سبيل الواجب، ونوجه تحية وفاء وتقدير إلى عائلاتهم التي قدمت أغلى التضحيات... كل عام وأنتم بخير، وكل التقدير لعطائكم والتزامكم، مع أصدق التمنيات للمديرية العامة للأمن العام بمزيد من التقدم والنجاح، وللبنان دوام الأمن والاستقرار".