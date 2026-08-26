مشيخة العقل: من غير المقبول إطلاقاً وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع إسرائيل

أعلنت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، في بيان، أنه "من غير المقبول إطلاقاً وضع الموحدين الدروز في شراكةٍ مصطنعة مع دولة إسرائيل، والقول إنهم جزء لا يتجزأ من هذه الدولة، وانهم مشتركون معها بالعقيدة، ومعنيون بالحفاظ عليها"، قائلة: "ليس من الحكمة بشيء الانحراف المفتعل والتمادي المتصاعد في جرح الوجدان الدرزي وطعن الهوية التوحيدية الإسلامية الثابتة، والانقلاب على التاريخ والتراث المعروفي العربي الأصيل، الذي أثبت أجدادنا الميامين حقيقته؛ وحقيقته أننا جزء لا يتجزأ من محيطنا العربي الإسلامي، وأننا منتمون بالدم والعقيدة الى الدوحة التوحيدية الإسلامية، واننا المدافعون الأوائل عن أوطاننا، والمؤمنون بالشراكة الروحية الوطنية التي تتجسد في دولة حاضنة قوية، يحميها أبناؤها، فتكون الحامية لهم جميعاً والمظلة الواقية لوجودهم".



واذ رأت مشيخة العقل أن "هذا الكلام، مهما كانت دوافعه، لا يعبر عن حقيقة الموحدين الدروز ويأتي خارج السياق التاريخي المشرّف للطائفة المعروفية"، فإنها أهابت بالمشايخ والمسؤولين في الطائفة وفي جبل العرب الأشم توعية أبنائهم للتنبه من مثل هذه المواقف المتطرفة والمضرّة.

ودعت الجميع الى التمسك بثوابت العقيدة والتاريخ، وعدم الاستهتار بخطورة الأمر، قائلا: "السويداء غالية علينا، وجرحها لا يزال يؤلمنا، وما زلنا ننتظر المحاسبة العادلة وانزال العقوبات بالمرتكبين، وإعطاء السويداء حقها، ولكن دماء الأبرياء لا تُكرّم، وشرف الأعراض لا يُحمى ويصان إلا بالتعقل والمواقف الحكيمة الشجاعة، لا بالمواقف الانقلابية وبرمي النفس الى التهلكة. حمى الله الموحدين وأخوتهم في المواطنية من نار التطرف والتعصب والانحراف، وأعزّ الجبل والوطن بوحدته وتوحيده واستقراره".