تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار الشهيد رينيه معوض - القليعات، وصلت أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت.



ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإدارية والتقنية تحضيراً لانطلاق العمل في مطار القليعات قبل نهاية السنة.