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ملف الطيور في مطار بيروت تابع... الكابتن محمد عزيز يتحدث للـLBCI عن الإجراءات التي بدأ تنفيذها

تحدّث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، عن الإجراءات التي بدأ تنفيذها لمعالجة مخاطر تجمع الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.