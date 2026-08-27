وزير العمل بحث مع وفد من الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الضمان

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر قبل ظهر اليوم، وفدا من الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة والمصالح المستقلة والجامعة اللبنانية، وجرى البحث حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة ورسوم اشتراكات الضمان التقاعدي.