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كرامي عرضت وسفير بلغاريا سبل التعاون التربوي والجامعي واستقبلت وفدا من "برنامج الغذاء العالمي"
أخبار لبنان
2026-08-27 | 11:45
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كرامي عرضت وسفير بلغاريا سبل التعاون التربوي والجامعي واستقبلت وفدا من "برنامج الغذاء العالمي"
إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، اليوم، سفير بلغاريا لدى لبنان إياسن توموف، وتناول البحث إنجاز الخطوات الأخيرة في مشروع مذكرة التفاهم بين وزارتي التربية والتعليم العالي في البلدين حول التعاون في المجالين التربوي والجامعي، ما يفتح مجالات واسعة للتبادل والتعاون بين المؤسسات في البلدين.
برنامج الغذاء
ثم استقبلت وفدا من "برنامج الغذاء العالمي" وتم عرض التعاون الذي يتم مع الوزارة لجهة تنفيذ برنامج التغذية المدرسية والذي يغطي عددا كبيرا من المدارس بتأمين الأغذية الطازجة للتلاميذ وتشغيل المطابخ المدرسية التي تخدم العديد من المدارس في محيطها.
مدرسة وطى المصيطبة
واستقبلت الوزيرة كرامي وفدا من متوسطة وطى المصيطبة الرسمية في بيروت برئاسة المديرة نسرين نادر وهي من ضمن "مدارس الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية"، وجاء لعرض النشاطات التطويرية التي قامت بها المدرسة على الرغم من الظروف القاسية التي مرت بها البلاد. وضم الوفد عددا من المعلمات والتلاميذ الذين قدموا مع معلمة الموسيقى نشيد المدرسة الرسمية عزفا وإنشادا، كما تحدثوا عن الأنشطة التي نفذها التلاميذ وشملت التكنولوجيا والبرمجة والرقمنة واستخدام الذكاء الإصطناعي وزراعة البقول في الأماكن الضيقة والزراعة العضوية وتدوير النفايات وفرزها وصولا إلى صفر نفايات والإستفادة من الفرز وبيع المفروزات أو تدويرها للحصول على احواض للزراعة ومستلزمات بلاستيكية ونقل هذه الممارسات البيئية والأنشطة إلى المنازل وتطبيقها في المجتمع".
ورحبت الوزيرة كرامي بأعضاء الوفد وشكرتهم على الزيارة والنشاطات المهمة التي نفذوها بكل جدية وإتقان، واشادت بالنتائج التي بلغوها عبر النشاطات المتنوعة وكيف أصبحوا اكثر تعلقا بالمدرسة والتزاما بالمسار العلمي والثقافي والبيئي للأنشطة التربوية، وتسلمت منهم درعا تم تصميمه باستخدام الذكاء الإصطناعي وعلبة تضم منتجاتهم، واطلعت على مطالبهم بأن يكون لديهم مسرح وان ترعى الوزيرة المعرض الذي يقيمونه في خلال العام الدراسي.
لعبة تربوية
ثم استقبلت كرامي الشقيقين رايان وجنى برهوش واطلعت منهما على اللعبة التربوية التي ابتكراها والتي تسمى "القندس" او "السمور" وتشجع الأولاد على استخدام محتوى اللعبة من الأخشاب والأحجار ومواد البناء لإنتاج وتصميم وتنفيذ منازل صغيرة بكل ما فيها من تجهيزات ونظم بيئية وطاقة متجددة وجمال وإبداع، واطلعت على تجارب إدخالها في المدارس وهنأتهم على إنتاجها عالميا عبر شركة صينية، واستطلعت معهم إمكان استثمار هذه اللعبة لدعم تطبيق المناهج الجديدة خصوصا في المدارس الرسمية.
أخبار لبنان
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