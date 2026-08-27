نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات

زار نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي على رأس وفد من النقابة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في مقر الوزارة، حيث جرى البحث، بحسب بيان للنقابة، في "واقع القطاع الصيدلي والتحديات التي تواجه الصيادلة الى جانب عدد من المطالب التي تهم الصيدليات والمرضى على حد سواء".



وعرض مرقباوي خلال اللقاء "جملة من المطالب أبرزها تنظيم مواقف السيارات أمام الصيدليات بما يسهّل وصول المرضى ولا سيما الحالات الطارئة إلى الصيدليات والحصول على أدويتهم من دون عوائق".



كما بحث الوفد في "موضوع إعفاء الصيدليات في عدد من المناطق التي تضررت جراء الحرب من الرسوم البلدية نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسات إضافة إلى ضرورة تأمين الحماية الأمنية للصيدليات التي تعمل على مدار الساعة بما يضمن سلامة الصيادلة والعاملين فيها".



واشار مرقباوي الى ان "الوزير الحجار اكد اهتمامه بالمطالب التي عرضها وفد النقابة ووعد بدراستها ومتابعتها مع الجهات المعنية بما يساهم في معالجة الصعوبات التي يواجهها القطاع وتأمين بيئة عمل أكثر أماناً وتنظيماً للصيدليات.