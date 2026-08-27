مرقص بحث مع "مراسلون بلا حدود" في التقدم المحرز في تصنيف لبنان ودعم الصحافيين

استقبل وزير الإعلام بول مرقص ظهر اليوم، وفدًا من منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) ضم الصحافيين جوناثان داغر واليسار قبيسي، في حضور رئيسة مجلس إدارة والمديرة العامة ل "تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف، حيث تم التداول في الشؤون الإعلامية والتباحث في قانون الإعلام الجديد وحقوق الصحافيين.







كما جرى التطرق إلى التقدم الذي أحرزه لبنان في تصنيف "مراسلون بلا حدود" العالمي لحرية الصحافة، حيث أشاد الوفد بتحسّن مرتبة لبنان في التصنيف.







وتم البحث في متابعة موضوع العدالة للصحافيين، ولا سيما ضرورة مواصلة الجهود لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي.







وشدد المجتمعون على" أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الإعلام ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في سبيل دعم حرية الصحافة وحماية الصحافيين.



