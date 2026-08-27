الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة

أخبار لبنان
2026-08-27 | 13:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة

 استقبل رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، بحضور رؤساء بلديات المنطقة، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود ومديرو مختلف الأقسام والإدارات التابعة لها، وخصصت الزيارة للبحث في الواقع الزراعي في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلديا، وتخللها عرض لأبرز الملفات الزراعية التي تهم أبناء المنطقة، والاطلاع على حاجات المزارعين والتحديات التي يواجهها القطاع، إضافة إلى البحث في الخدمات التي يمكن لوزارة الزراعة توفيرها ودعمها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين وتحسين الإنتاج.

هاني

وتحدث هاني عن "رؤية الوزارة وعملها في منطقة البترون"، مستعرضا "البرامج والمشاريع والخدمات التي تعمل الوزارة على تنفيذها"، ومؤكدا "حرصها على أن تكون حاضرة إلى جانب البلديات والمزارعين، والاستماع إلى حاجاتهم ومتابعة الملفات الزراعية والإنمائية في المنطقة".

رئيس الاتحاد

من جهته، رحب يزبك بالوزيرهاني والوفد المرافق، شاكراً له "هذه الزيارة التي تعكس أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والبلديات"، مشيدا بـ"دور وزارة الزراعة"، مؤكدا أن "اتحاد بلديات البترون ورؤساء البلديات حرصاء على متابعة التعاون مع الوزارة، والعمل على إيصال الخدمات الزراعية إلى مختلف بلدات المنطقة، بما يخدم المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية ويعزز التنمية الريفية".

وأكد "أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين الاتحاد والوزارة، ووضع الأولويات والحاجات الفعلية للمنطقة ضمن خطط الوزارة"، معتبرا أن "التعاون بين الإدارات الرسمية والسلطات المحلية يشكل أساسا لتحقيق إنماء متوازن ومستدام".

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على "استمرار التواصل والتنسيق بين اتحاد بلديات البترون ووزارة الزراعة، ومتابعة الملفات التي تم طرحها، بما يساهم في تعزيز حضور الوزارة وخدماتها في المنطقة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لأبناء بلدات البترون ومزارعيها".

أخبار لبنان

الزراعة

اتحاد

بلديات

البترون

رؤساء

البلديات

تعزيز

الخدمات

الزراعية

المنطقة

مرقص بحث مع "مراسلون بلا حدود" في التقدم المحرز في تصنيف لبنان ودعم الصحافيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-16

لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية تبحث سبل تسريع الصادرات الزراعية إلى السعودية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

وزير الزراعة بحث مع شخصيات نيابية وبلدية ونقابية في ملفات الغابات والتنمية الزراعية والصيد البحري

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-10

وزير الزراعة يواصل جولته الجنوبية ويلتقي في اتحاد بلديات قضاء صور نواب المنطقة ورؤساء البلديات وممثلي المزارعين والصيادين

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-28

اللواء شقير بحث مع اتحاد بلديات العرقوب في تداعيات العدوان الإسرائيلي على المنطقة الحدودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:44

مرقص بحث مع "مراسلون بلا حدود" في التقدم المحرز في تصنيف لبنان ودعم الصحافيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة

LBCI
اقتصاد
13:39

رئيس الهيئات الاقتصادية: نجاح زيارة الوفد الإماراتي يمهّد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الاقتصادية مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-10

فانس: أتطلع إلى مفاوضات إيران وأعتقد أنها ستكون بناءة

LBCI
أخبار دولية
2026-02-16

الولايات المتحدة تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026

LBCI
حال الطقس
2026-08-26

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في وجه الحملات... رئيس البلاد يدعم اللواء شقير: المدير الناجح يبرز في الظروف الصعبة

LBCI
أخبار دولية
13:37

على الحدود بين نيبال والصين كارثةٌ خلّفت مئات القتلى والمفقودين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـ e-services تدخل الامن العام و application جديدة على السكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قيود جديدة للمراهقين على Instagram وFacebook

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مجمع نهاد نوفل الرياضيّ يمتلئ بمشجعي منتخب لبنان لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026

LBCI
أخبار دولية
13:30

مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

LBCI
خبر عاجل
07:08

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
أخبار لبنان
06:06

جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها

LBCI
أمن وقضاء
02:52

أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 27-8-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
07:24

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردا على خروق حزب الله

LBCI
خبر عاجل
07:32

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي طاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More