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وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
أخبار لبنان
2026-08-27 | 13:46
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وزير الزراعة زار اتحاد بلديات البترون وبحث مع رؤساء البلديات في سبل تعزيز الخدمات الزراعية في المنطقة
استقبل رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، بحضور رؤساء بلديات المنطقة، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود ومديرو مختلف الأقسام والإدارات التابعة لها، وخصصت الزيارة للبحث في الواقع الزراعي في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلديا، وتخللها عرض لأبرز الملفات الزراعية التي تهم أبناء المنطقة، والاطلاع على حاجات المزارعين والتحديات التي يواجهها القطاع، إضافة إلى البحث في الخدمات التي يمكن لوزارة الزراعة توفيرها ودعمها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين وتحسين الإنتاج.
هاني
وتحدث هاني عن "رؤية الوزارة وعملها في منطقة البترون"، مستعرضا "البرامج والمشاريع والخدمات التي تعمل الوزارة على تنفيذها"، ومؤكدا "حرصها على أن تكون حاضرة إلى جانب البلديات والمزارعين، والاستماع إلى حاجاتهم ومتابعة الملفات الزراعية والإنمائية في المنطقة".
رئيس الاتحاد
من جهته، رحب يزبك بالوزيرهاني والوفد المرافق، شاكراً له "هذه الزيارة التي تعكس أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والبلديات"، مشيدا بـ"دور وزارة الزراعة"، مؤكدا أن "اتحاد بلديات البترون ورؤساء البلديات حرصاء على متابعة التعاون مع الوزارة، والعمل على إيصال الخدمات الزراعية إلى مختلف بلدات المنطقة، بما يخدم المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية ويعزز التنمية الريفية".
وأكد "أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين الاتحاد والوزارة، ووضع الأولويات والحاجات الفعلية للمنطقة ضمن خطط الوزارة"، معتبرا أن "التعاون بين الإدارات الرسمية والسلطات المحلية يشكل أساسا لتحقيق إنماء متوازن ومستدام".
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على "استمرار التواصل والتنسيق بين اتحاد بلديات البترون ووزارة الزراعة، ومتابعة الملفات التي تم طرحها، بما يساهم في تعزيز حضور الوزارة وخدماتها في المنطقة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لأبناء بلدات البترون ومزارعيها".
أخبار لبنان
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