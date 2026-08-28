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بلدية برج رحال تسلّمت مساعدات من الكتيبة الكورية
أخبار لبنان
2026-08-28 | 02:59
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بلدية برج رحال تسلّمت مساعدات من الكتيبة الكورية
تسلّمت بلدية برج رحال من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل"، في إطار التعاون المستمر ودعم المشاريع الإنمائية والخدماتية، خيماً مخصّصة لحماية مستوعبات النفايات، بما يساهم في تحسين المشهد العام والحفاظ على نظافة البلدة ومظهرها الحضاري.
كما تم دعم البلدية بمشروع للطاقة الشمسية يعتمد على نظام بطاريات "الليثيوم"، بهدف تعزيز القدرة على تشغيل منظومة المياه وزيادة ساعات الضخ، بما يساهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدّمة للأهالي.
وتم تسليم الدعم، في حضور قائد الكتيبة الكورية، وضباط من الجيش اللبناني، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي.
في الختام، شكرت البلدية للكتيبة الكورية تعاونها ودعمها المستمر وجهودها في مساندة البلدية والمساهمة في تحسين الظروف الحياتية والخدماتية في البلدة.
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ارتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
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