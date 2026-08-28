حبيب يُطلع وزير الدفاع على مسار القروض السكنية

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة المدير الإداري في المصرف روجيه معماري، وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض للوضع الاجتماعي في لبنان عموماً والقطاع الإسكاني خصوصاً.



وأطلع حبيب الوزير منسى على مسار القروض السكنية لمصرف الإسكان، ومشاريعه المستقبلية بما يضمن ديمومة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.



كذلك، تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار مصرف الإسكان في القيام بكل ما يخدم لبنان واللبنانيين على رغم الصعوبات التي تمرّ بها البلاد ولا سيما الوضع الاقتصادي والمالي الذي يستدعي إيجاد الحلول اللازمة لملف إعادة هيكلة المصارف و"الفجوة المالية".



وأمل حبيب من الوزير منسى في دعم جهود مصرف الإسكان في المواقع الرسمية، تحقيقاً لرسالته الاجتماعية وأهدافه التنموية المستدامة.