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الحجار عمّم توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتشديد ضبط المخالفات وتعزيز إجراءات السلامة على الطرقات
أخبار لبنان
2026-08-28 | 06:45
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الحجار عمّم توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتشديد ضبط المخالفات وتعزيز إجراءات السلامة على الطرقات
عمّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توصيات اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٦،، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:
"١- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
* متابعة وتشديد الاجراءات المتخذة في مجال ضبط مخالفات الدراجات الالية.
* تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية التي تشكّل خطراً مباشراً على سلامة مستخدمي الطرق، لا سيما القيام بحركات بهلوانيّة اثناء قيادة الدراجة الالية او المناورات ذات الخطورة أثناء قيادة المركبات، السّرعة الزائدة والتجاوزات الخطرة، السّير بعكس وجهة المرور، الحمولة الزائدة والمخالفة للقياسات.
- تأكيد أهمية الالتزام باستخدام حزام الأمان والامتناع عن استعمال الهاتف أثناء القيادة.
- تكثيف استخدام رادارات ضبط السرعة، بصورة خاصة على الطرق الدولية والرئيسية التي تسجّل معدلات مرتفعة من حوادث السير، استناداً إلى إحصاءات الحوادث.
- تعزيز المراقبة الطرقية لجهة التحقق من حيازة السائقين لجميع المستندات المطلوبة، مثل رخص السّير والسوق، ايصال رسم السير السنوي، عقد التأمين الالزامي عن الأضرار الجسدية والمادية.
- تشديد إجراءات مكافحة التسول، ولا سيما على الطرقات العامة.
٢- المحافظين:
* إيلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية اللازمة، ومتابعة شؤون المحافظة في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز السلامة المرورية والحدّ من مصادر المخاطر على الطرقات.
* التعميم على البلديات واتحادات البلديات لتعزيز اجراءات السلامة المرورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة بسطات بيع الخضروات المقامة على الطرقات الدولية والرئيسية لما تشكله من مخاطر على السلامة المرورية.
٣- وزارة الأشغال العامة والنقل:
إدراج متطلبات السلامة المرورية ضمن جميع مشاريع الطرق، التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل، على أن تشمل تخطيط الطرق، وتركيب الإشارات واللافتات المرورية، وتنفيذ علامات سطح الطريق، وإنشاء ممرات المشاة، وسائر التدابير والتجهيزات اللازمة لتعزيز السلامة المرورية.
٤- وزارة التربية والتعليم العالي:
التوصية بتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى الأجيال الناشئة، من خلال إدراج مفاهيم ومبادئ السلامة المرورية ضمن المناهج التربوية المعتمدة في المدارس وتنظيم دورات توعوية في المعاهد والجامعات في هذا الخصوص".
أخبار لبنان
توصيات
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الطرقات
التالي
تدابير سير بتاريخي 29 و30-8-2026 في محلّة سليم سلام ولكولا بسبب أعمال تخطيط طرقات
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