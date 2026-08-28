قبيسي دعا الدولة إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل: لم تحقّق أي نتيجة والمناطق التجريبية تشكّل استهزاءً بالدولة والجيش

دعا النائب هاني قبيسي الدولة إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل، معتبرًا أنها لم تحقّق أي نتيجة، وأن المناطق التجريبية تشكّل استهزاءً بالدولة والجيش.



وشدّد، خلال لقاء سياسي في المعشوق بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، على التمسّك بالوحدة الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.