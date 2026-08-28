رضائي: إنهاء الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي أحد شروط التفاهم مع واشنطن

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الاتفاق مع سلطنة عُمان على ممرّ ملاحي يعبر المياه العُمانية والإيرانية.



أما بما يخص التفاهم مع واشنطن، فجدد التأكيد أن إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها يشكّلان أحد شروطه.