إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU

أعلنت جامعة سيّدة اللويزة NDU أنّ المجلس الأعلى للجامعة الذي يرأسه قدس الأباتي إدمون رزق السامي الإحترام ووفقاً لنظامها الداخليّ قد انتخب الأب الدكتور ناجي خليل رئيساً جديداً لها لولاية من ثلاث سنوات، خلفاً للأب الدكتور بشارة الخوري.

مجلس الأمناء، والأسرة الجامعيّة وإذ يشكرون الرئاسة العامة للرهبانيّة المارونيّة المريميّة ومجلس المدبّرين الأجلاء على سهرهم ورعايتهم الدائمة، يشكرون أيضاً الأب الدكتور بشارة الخوري على خدمته طيلة السنوات الماضية والتي من خلالها تابع بتفان مسار الرسالة التربويّة للرهبانيّة المارونيّة المريميّة التي تخوض غمارها منذ أكثر من ثلاثة قرون، كما يتمنّون للرئيس الجديد الأب ناجي خليل التوفيق في مهامه الجديدة بعد مسار من الخبرة المتميّزة والمسؤوليات المُستَحقّة.

وللمناسبة يستقبل الرئيس المنتخب المهنّئين وذلك:

يوم الجمعة 28 آب 2026 في الحرم الرئيسيّ للجامعة – زوق مصبح

من الساعة 10:00 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر

ومن الساعة 3:00 بعد الظهر حتى الساعة 7:00 مساءً

مع الإشارة إلى أنّ الأب الدكتور ناجي خليل يلقي كلمة بالمناسبة أمام الحاضرين والوسائل الإعلاميّة في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر.

كما نورد لكم نسخة عن السيرة الذاتية للرئيس الجديد:

الأب الدكتور ناجي خليل، رئيس جامعة سيّدة اللويزة

إنتُخب الأب ناجي خليل رئيساً ثامناً لجامعة سيّدة اللويزة (NDU)، وتسلَّم مهامه في 24 آب 2026. وهو يتمتَّع بخبرة واسعة في مجال التعليم العالي، والقيادةِ المؤسَّسية، والإدارةِ الماليّة، والخدمة الرعويّة.

وقد شغل سابقاً منصب مدير جامعة سيّدة اللويزة – فرع الشوف، والوكيل العام للرهبانيّة المارونية المريميّة، وعضو في مجلس أمناء الجامعة، ما يعكسُ التزاماً راسخاً بالحوكمة الأكاديميّة، والتطوير المؤسَّسي، ورسالة التعليم العالي الكاثوليكيّ. كما خدمَ في مرحلة سابقة من خدمته الكهنوتيّة كمرشد جامعيّ في جامعة سيّدة اللويزة.

بدأَ الأب ناجي خليل مسيرته الإداريّة من خلال تولي عدد من المناصب في إدارة المدارس التابعة للرهبانيّة المارونيّة المريميّة، حيث شغل منصب رئيس مدرسة سيّدة اللويزة في زوق مصبح، وفيطرون.

ثم تولّى إدارة المكتب التربويّ لمدارس الرهبانيّة، وأسهمَ في تطوير المعايير التربويّة الوطنيّة من خلال عمله مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان (SGEC).

يحمل الأب ناجي خليل دكتوراه وماجستير في اللاهوت الروحيّ من الجامعة الحبريّة للقديس توما الأكوينيِّ (Angelicum) في روما، وقد حملت أطروحته للدكتوراه عنوان:

Le propre de l’amour est de s’abaisser – Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux

وتتناول روحانية القديسة تريزيا الطفل يسوعِ. كما تشمل خلفيته الأكاديميّة دراساتٍ في الفلسفة في جامعة الروحِ القدس – الكسليك (USEK) والجامعة الحبريّة اللاترانية في روما، إلى جانب دراسات في اللاهوت في الجامعة الحبريّة اللاترانيّة.

إنضمَّ الأب ناجي خليل إلى الرهبانيّة المارونيّة المريميّة، وسِيمَ كاهناً في 24 تموز 1993. ويتقنُ اللغات العربيةَ والفرنسيةَ والإنكليزيةَ والإيطاليّة.

وعلى امتدادِ مسيرته، جمعَ الأب ناجي خليل بين حسن الإدارة الماليّة، والقيادة التربويّة، والبحث اللاهوتيِّ، واضعاً خبراته في خدمة التميُّز الأكاديميّ، والنزاهة المؤسَّسية، ومجتمعِ جامعة سيّدة اللويزة. وقد منحتْهُ خبرتُهُ في مجالات التربية، والإدارة، والخدمة الرعوية، والحوكمة الأكاديميّة رؤيةً شاملةً لمسؤوليّات التعليم العالي الكاثوليكيّ والفرص المتاحة أمامه.

وبصفته رئيساً لجامعة سيّدة اللويزة، يلتزمُ الأب ناجي خليل بتعزيز التميُّز الأكاديميّ، وترسيخِ التطوير المؤسَّسيّ للجامعة، والحفاظ على هويّتها الكاثوليكيّة والمارونيّة، مع تعزيز دورها في خدمة لبنان والمنطقة.

وترتكزُ رؤيته القياديّة على بناء مجتمعٍ جامعيٍّ يظلُّ أمينًا لرسالته التأسيسية، مع الإنفتاحِ على الإبتكار والحوار، وإعداد الطلاب ليس فقط للنجاحِ المهنيّ، بل أيضاً لتحمُّل المسؤوليّة، وممارسة القيادة، وخدمة المجتمع.