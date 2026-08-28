الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ هدف إسرائيل هو سلاح حزب الله.

وقال: ”سلاحنا لا ينتهي” فسنظل في الميدان ولن نقبل بالمشاريع التي يتحدثون عنها وكسرنا مشروع إسرائيل الكبرى ومنعناهم من الوصول إلى بيروت وتجريدنا من السلاح”.

وأضاف: “سنستمر في المواجهة ونقبل بتطبيق اتفاق ٢٧-١١ تحت اتفاق ١٧٠١”.

وندد باتفاق الاطار، داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”.

وشدد قاسم على أنّ لبنان يواجه عدوانًا إسرائيليًّا ولا يواجه حربًا.

واعتبر أنّ لو لا سعي إيران لما انخفض التصعيد، مذكّرًا “بأنّ إسرائيل هي من اعتدت وبمشروع إسرائيل الكبرى”.