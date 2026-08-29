الدفاع المدني يحذر من خطورة الرياضات البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني، من العبدة شمالاً إلى الناقورة جنوباً، اليوم وغداً، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر".وأهابت المديرية بالجميع "الامتناع عن ممارسة السباحة وسائر الرياضات والأنشطة البحرية خلال هذين اليومين، والتقيّد بإرشادات السلامة حفاظاً على سلامتهم".