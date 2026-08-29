الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني يحذر من خطورة الرياضات البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

أخبار لبنان
2026-08-29 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني يحذر من خطورة الرياضات البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدفاع المدني يحذر من خطورة الرياضات البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني، من العبدة شمالاً إلى الناقورة جنوباً، اليوم وغداً، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر".

وأهابت المديرية بالجميع "الامتناع عن ممارسة السباحة وسائر الرياضات والأنشطة البحرية خلال هذين اليومين، والتقيّد بإرشادات السلامة حفاظاً على سلامتهم".
 

أخبار لبنان

الدفاع المدني

الرياضات البحرية

الأمواج

LBCI التالي
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-24

الدفاع المدني يحذر المواطنين من خطورة ممارسة السباحة... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-16

الدفاع المدني يكرر تحذيره لمرتادي الشواطئ من خطر الأمواج العالية والغرق

LBCI
أخبار دولية
2026-06-24

أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

بلدية حارة حريك دعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI

LBCI
حال الطقس
07:40

الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!

LBCI
آخر الأخبار
07:40

نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيعمل بتوجيهات مني ومن نتنياهو ضد الإطلاق من غزة بما يشمل إجلاء السكان

LBCI
أخبار دولية
2026-07-07

مجموعة CMA CGM الفرنسية تبرم اتفاقية شراكة مع سوريا

LBCI
رياضة
2026-03-26

بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة... اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية كارولينا مارين

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-05

الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI

LBCI
حال الطقس
07:40

الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!

LBCI
آخر الأخبار
07:40

نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ

LBCI
آخر الأخبار
07:35

تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة

LBCI
أخبار دولية
06:00

الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:09

الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ

LBCI
حال الطقس
13:29

حال الطقس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
06:09

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا

LBCI
فنّ
08:59

الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)

LBCI
حال الطقس
13:29

حال الطقس

LBCI
أخبار دولية
23:40

"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
04:41

فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟

LBCI
أخبار لبنان
11:06

إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More