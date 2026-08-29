بلدية حارة حريك دعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة

دعت بلدية حارة حريك، المواطنين إلى "ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة، وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لا سيّما في ظل اشتداد سرعة الرياح، وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة، بما قد يشكّل خطراً على السلامة العامة".



كما دعت البلدية أصحاب السيارات إلى "تجنّب ركن مركباتهم بالقرب من هذه الأبنية، وتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة".