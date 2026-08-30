الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
21
o
الجنوب
30
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
21
o
الجنوب
30
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هاشم طالب بخطة شاملة تقدم الخدمات لأبناء المنطقة الحدودية
أخبار لبنان
2026-08-30 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هاشم طالب بخطة شاملة تقدم الخدمات لأبناء المنطقة الحدودية
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "استمرار العدوان الاسرائيلي وبالشكل التصعيدي الذي لا يوفر بشرا ولا حجرا ولا شجرا يؤكد ان الإجرام الذي يعتمده ممنهج وينطلق من استراتيجية يعمل لها العدو غير آبه باتفاقيات وقوانين دولية ومواثيق، وهذا ما يضع اللبنانيين امام مسؤلياتهم التاريخية لحماية الوطن من الاخطار التي تهدد حتى وجوده".
وقال خلال لقاءات في شبعا: "امام ما يتعرض له لبنان والمنطقة علينا الانتباه الى ما يحاك من مشاريع عدوانية تضع وطننا في دائرة الخطر، وهذا ما تكشفه الممارسات العدوانية في البلدات والقرى الجنوبية والتي ترسم معالم اجندة صهيونية تصل ابعد من لبنان الى سوريا وغزة، ولذلك نرى العدو يتصدى الى محاولة لبنان وبمؤازرة اوروبية لتجديد عمل قوات اليونيفل ولو بصيغة اممية وتحت راية المنظمة الدولية كما اكد دولة الرئيس نبيه بري لحماية لبنان وليس الجنوب فقط".
وطالب الحكومة "بألا تستمر بسياسة ادارة الظهر لمتطلبات ابناء الجنوب وخاصة القرى التي ما زال اهلها معتصمين بالتزامهم الوطني وبقائهم بأرضهم رغم المعاناة والظروف الصعبة، ولذلك فإن المسؤولية الوطنية تحتم على المعنيين اعداد خطة شاملة وموازنة طارئة لتقديم كل الخدمات الحياتية الاجتماعية لان البقاء في المنطقة الحدودية عامل دعم اساسي للحكومة وتأكيد السيادة والكرامة الوطنية".
أخبار لبنان
شاملة
الخدمات
لأبناء
المنطقة
الحدودية
التالي
بري يلتقي جنبلاط في عين التينة
قبلان: المطلوب أن نعبر من الطائفة إلى المواطن والعدالة والدولة القوية التي لا تبيع شعبها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-23
هاشم: واجب الحكومة تأمين كل متطلبات الحياة لأبناء المناطق الحدودية
أخبار لبنان
2026-08-23
هاشم: واجب الحكومة تأمين كل متطلبات الحياة لأبناء المناطق الحدودية
0
أخبار لبنان
2026-08-18
هاشم حذر من مخطط إسرائيلي لفرض واقع جديد في المنطقة
أخبار لبنان
2026-08-18
هاشم حذر من مخطط إسرائيلي لفرض واقع جديد في المنطقة
0
آخر الأخبار
2026-06-17
قاليباف: لإيران حق سيادي في مضيق هرمز ومن الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها
آخر الأخبار
2026-06-17
قاليباف: لإيران حق سيادي في مضيق هرمز ومن الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها
0
أخبار لبنان
2026-08-21
سلام يلتقي أبناء القرى الحدودية في صور ويؤكد الوقوف إلى جانبهم
أخبار لبنان
2026-08-21
سلام يلتقي أبناء القرى الحدودية في صور ويؤكد الوقوف إلى جانبهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:26
سلام: عهدُنا أن تبقى الدولة حاضرة في الجنوب
أخبار لبنان
11:26
سلام: عهدُنا أن تبقى الدولة حاضرة في الجنوب
0
أخبار لبنان
11:13
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّج مخدِّرات ينشط في جونية
أخبار لبنان
11:13
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّج مخدِّرات ينشط في جونية
0
أخبار لبنان
11:07
تعميم صورة سيّدة مجهولة الهوية عُثرَ عليها في ديك المحدي
أخبار لبنان
11:07
تعميم صورة سيّدة مجهولة الهوية عُثرَ عليها في ديك المحدي
0
أخبار لبنان
11:05
شعبة المعلومات توقف متورّطا بعمليات بيع ذهب مزيّف وتضبط كمية منها
أخبار لبنان
11:05
شعبة المعلومات توقف متورّطا بعمليات بيع ذهب مزيّف وتضبط كمية منها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-22
الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مدينة الدمام
آخر الأخبار
2026-07-22
الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مدينة الدمام
0
خبر عاجل
2026-04-01
ترامب في مقابلة مع رويترز: لا اكترث بالمواد النووية وسنراقب عبر الأقمار الصناعية
خبر عاجل
2026-04-01
ترامب في مقابلة مع رويترز: لا اكترث بالمواد النووية وسنراقب عبر الأقمار الصناعية
0
أخبار دولية
2026-08-14
مسوؤل أميركيّ: كوشنر قد يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات في شأن خطة غزة
أخبار دولية
2026-08-14
مسوؤل أميركيّ: كوشنر قد يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات في شأن خطة غزة
0
أخبار لبنان
2026-04-15
عون: لبنان يقدر جهود ولي العهد السعودي لدعم الاستقرار في المنطقة
أخبار لبنان
2026-04-15
عون: لبنان يقدر جهود ولي العهد السعودي لدعم الاستقرار في المنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
حال الطقس
أخبار لبنان
07:33
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
05:36
أهالي بلدة حولا في نشاط رياضيّ في الـ«بيال»
تقارير نشرة الاخبار
05:36
أهالي بلدة حولا في نشاط رياضيّ في الـ«بيال»
0
أخبار لبنان
05:26
الراعي: لمقاربة مسألة حصر السلاح بحكمة ومسؤولية وطنية
أخبار لبنان
05:26
الراعي: لمقاربة مسألة حصر السلاح بحكمة ومسؤولية وطنية
0
أخبار لبنان
03:54
بلدة حولا تنهض بأطفالها في نشاط رياضيّ في البيال
أخبار لبنان
03:54
بلدة حولا تنهض بأطفالها في نشاط رياضيّ في البيال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد فوزه على كوريا... لبنان على السكة الصحيحة والعين على مواجهة الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد فوزه على كوريا... لبنان على السكة الصحيحة والعين على مواجهة الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رسالة رسولية عدّل بموجبها بعض أحكام مجموعة قوانين الكنائس الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رسالة رسولية عدّل بموجبها بعض أحكام مجموعة قوانين الكنائس الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السياسات الأميركية في كل ما سلف من تطورات في الاقليم والعالم: قراءة للتطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السياسات الأميركية في كل ما سلف من تطورات في الاقليم والعالم: قراءة للتطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
وزارةُ الأشغال تمنحُ ثلاثَ عَشْرَةَ بلديةً جديدة أذوناتٍ لتنظيمِ شواطئَ شعبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
وزارةُ الأشغال تمنحُ ثلاثَ عَشْرَةَ بلديةً جديدة أذوناتٍ لتنظيمِ شواطئَ شعبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
على طرقات لبنان… التهوّر انتحارٌ مؤجّل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
على طرقات لبنان… التهوّر انتحارٌ مؤجّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:25
ما الذي عُثر عليه تحت كنيسة القيامة؟... اكتشافات جديدة تعيد الجدل حول قبر المسيح
منوعات
15:25
ما الذي عُثر عليه تحت كنيسة القيامة؟... اكتشافات جديدة تعيد الجدل حول قبر المسيح
2
رياضة
06:26
يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة
رياضة
06:26
يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة
3
أخبار دولية
14:26
متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران
أخبار دولية
14:26
متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران
4
فنّ
12:28
"قربت الشتوية"... وائل كفوري يشوّق جمهوره لجديده بأجواء عاطفية (فيديو)
فنّ
12:28
"قربت الشتوية"... وائل كفوري يشوّق جمهوره لجديده بأجواء عاطفية (فيديو)
5
أخبار لبنان
02:16
الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة
أخبار لبنان
02:16
الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة
6
فنّ
12:44
"اشهدي يا دني"... نانسي عجرم تشوّق لجديدها وتثير التساؤلات بخاتم وقلب أبيض
فنّ
12:44
"اشهدي يا دني"... نانسي عجرم تشوّق لجديدها وتثير التساؤلات بخاتم وقلب أبيض
7
حال الطقس
02:29
طقس مستقر ليلًا والطقس الصيفيّ المعتاد يعود
حال الطقس
02:29
طقس مستقر ليلًا والطقس الصيفيّ المعتاد يعود
8
آخر الأخبار
14:58
التحكم المروري للسائقين: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
آخر الأخبار
14:58
التحكم المروري للسائقين: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More