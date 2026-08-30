بري يلتقي جنبلاط في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذه الاثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

