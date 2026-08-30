تعميم صورة سيّدة مجهولة الهوية عُثرَ عليها في ديك المحدي

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:



"بتاريخ 29-08-2026، عُثِرَ على سيّدة مجهولة الهوية في محلة ديك المحدي، وبحسب أقوالها إن اسمها أمل سليمان، وتجهل كامل هويتها ومكان إقامتها، ويُشتبه في أنها تعاني من اضطرابات نفسية.





لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن عائلتها، إبلاغ ذويها الحضور إلى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 887276-01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإعادتها إلى ذويها" .

