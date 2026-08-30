الخارجيّة ردّاً على عراقجي: العقلانيّة بين الدول تقتضي احترام السيادة والتعامل مع مؤسّسات الدولة

رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بحرص وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، عبّاس عراقجي، على إقامة علاقات طيّبة مع الحكومة اللبنانيّة.



وأكّدت أنّ لبنان سعى دائماً، ولا يزال، إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول، بما فيها ايران.

كما أكدت الوزارة أنّها لطالما اعتمدت العقلانيّة والانفتاح والروح البنّاءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقّع من جميع نظرائها اعتماد النهج نفسه.



وأشارت الوزارة الى أن العقلانيّة في العلاقات بين الدول تفترض أولاً التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستوريّة والشرعيّة، لا مع "أطراف" أو "فصائل" داخلها.

وقالت: "كما إنّ إيران، أو أيّ دولة مضيفة أخرى، لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسّساتها الرسميّة للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإنّ لبنان لا يقبل بذلك أيضاً".

وأضافت: "فالعلاقات بين الدول تُبنى مع الدول ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائيّة أو التجاوز".